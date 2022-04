Wisła Płock - Lech Poznań. Nafciarze podejmują lidera! [NA ŻYWO]

Nie była to najlepsza połowa w wykonaniu Wisły. W pierwszym kwadransie całkowicie nie istnieliśmy i Lech stłamsił nas niemal w polu karnym, ale nie dało im to gola. Później Nafciarze, co prawda, trochę odżyli, ale i tak przez większą część gry to goście byli stronę przeważającą i wreszcie dopięli swego. Trzeba przyznać, że Nafciarze przegrywają w pełni zasłużenie, niestety.