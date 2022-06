Wisła Płock. Marcel Błachewicz wypożyczony do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza

Marcel Błachewicz wypożyczony do Bruk-Betu Termaliki

Początek seniorskiej kariery

Marcel Błachewicz urodził się 6 maja 2003 roku we Włocławku i w miejscowym Liderze stawiał pierwsze kroki piłkarskie w drużynach juniorskich. Duży talent i umiejętności sprawiły, że szybko został dostrzeżony i zmieniał otoczenie, pojawiając się w warszawskich klubach - WAPN-ie, Legii i na końcu Escoli Varsovia, z której właśnie przeniósł się do Płocka przed minionym sezonem. Jako młody zawodnik, szybko otrzymał swoje szanse na lewej stronie obrony Nafciarzy, wykorzystując też fakt bycia młodzieżowcem. Debiut zanotował w wygranym 4:0 spotkaniu z Zagłębiem Lubin w 5. kolejce. Wówczas zaliczył serię pięciu meczów z rzędu w wyjściowym składzie (ostatni z Koroną w pucharze), ale to by było na tyle. Zagrał jeszcze jedno spotkanie i na kilka miesięcy wypadł z grania w PKO Ekstraklasie. Po zmianie trenera otrzymał jeszcze szanse w dwóch meczach z ławki, ale ostatecznie, po dość dobrym początku, ma na swoim koncie siedem meczów w lidze i jeden w pucharze Polski. W trakcie regularnego grania w naszym zespole, był również powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 19, ale ostatni raz miało to miejsce w październiku. Marcel ma zatem potencjał, by być ważnym ogniwem naszego zespołu, ale skoro nie otrzymywał zbyt wielu szans w pierwszym zespole, wypożyczenie do pierwszoligowca wydaje się być dobrym ruchem dla jego rozwoju. Powodzenia! Mamy nadzieję, że wrócisz do nas silniejszy i przygotowany do walki w PKO Ekstraklasie, a zawarta w umowie opcja pierwokupu jest tylko koniecznym druczkiem, który nie zostanie wykorzystany.

Letnie ruchy w Wiśle: