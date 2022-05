Wisła Płock. Martin Šulek drugim letnim wzmocnieniem. Słowacki obrońca występował w reprezentacji!

Martin Šulek w Wiśle Płock

Wisła Płock poinformowała o podpisaniu kontraktu z nowym zawodnikiem. Do Nafciarzy dołączył słowacki obrońca Martin Šulek, który podpisał kontrakt na półtora roku z opcją przedłużenia o kolejnych 18 miesięcy. To rzadko występujący rodzaj umowy. Oznacza, że Martin będzie związany z Wisłą do końca grudnia 2023 roku.

Cała kariera na Słowacji

Martin Šulek urodził się 15 stycznia 1998 roku w słowackim Trenczynie i ze swoją rodzimą ligą był związany całą dotychczasową piłkarską karierę. Prawy obrońca, mogący również występować w centralnej strefie bloku defensywnego, zaczynał w trenczyńskich zespołach juniorskich, skąd trafił do lokalnego największego klubu AS Trenčín. Co ciekawe, w swoim pierwszym sezonie - 2015-16 - w seniorskim zespole od razu zdobył dublet - mistrzostwo i puchar Słowacji. Jak się okazało, to były jedyne sukcesy, jakie odniósł do tej pory. W klubie występował do końca 2021 roku, a ostatnie pół roku spędził w innym ekstraklasowym zespole - ŠKF Sereď, w którym w tym półroczu rozegrał jedenaście meczów. Šulek miał już okazję w przeszłości występować na polskich boiskach. W 2016 roku jego klub w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów mierzył się z Legią Warszawa. Słowacy odpali po wyniku 0:1 w dwumeczu, ale nasz nowy nabytek zagrał całe 180 minut. Drugie zmierzenie się z polskim klubem było już dla niego bardziej przyjemne, bo w sezonie 2018-19 wygrał z Górnikiem Zabrze, będąc lepszym w dwumeczu 5:1 (4:1 i 1:0). W tych meczach również zanotował komplet minut. Dopełnieniem przygody Martina z polskimi boiskami jest potyczka z reprezentacją Polski U-19 w 2016 roku. Wówczas Słowacy wygrali w Inowrocławiu 1:0, a nasz nowy defensor ponownie zagrał cały mecz. Występ w tamtym spotkaniu to nie jedyne osiągnięcie w reprezentacji kraju. Šulek zanotował więcej występów w reprezentacjach młodzieżowych, a do tego też dwa razy wystąpił w seniorskiej reprezentacji Słowacji - w 2017 roku zagrał w styczniowych towarzyskich spotkaniach z Ugandą i Szwecją, notując odpowiednio 45 i 90 minut na murawie. Martin, witamy w niebiesko-biało-niebieskiej rodzinie i życzymy, byś przygodę z Wisłą rozpoczął tak samo, jak tę z AS Trenčín! Powodzenia!