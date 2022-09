Wisła Płock. Mateusz Lewandowski na dłużej w Wiśle. Podpisał nowy kontrakt

Mateusz Lewandowski na dłużej w Wiśle

Wisła Płock poinformowała o podpisaniu nowego kontraktu z Mateuszem Lewandowskim. Napastnik związał się z naszym klubem umową do końca czerwca 2025 roku , co oznacza, że 23-letni napastnik pozostanie Nafciarzem przynajmniej przez najbliższe trzy lata. Lewandowski jest zawodnikiem niebiesko-biało-niebieskich od sezonu 2020/21.

Z Wielkopolski do Płocka przez Niemcy

Mateusz Lewandowski urodził się 4 marca 1999 roku w Poznaniu. Karierę juniorską rozpoczął w Nielbie Wągrowiec, ale to właśnie w stolicy Wielkopolski stawiał pierwsze poważniejsze kroki. Szybko przeniósł się do akademii Warty, gdzie przez pewien czas - w sezonie 2014/15, gdy ta grała w III lidze - znajdował się w kadrze pierwszego zespołu. Stamtąd trafił jednak do Niemiec, gdzie kontynuował swoje juniorskie granie w FC Energie Cottbus, a następnie we Freiburgu, by ostatecznie dostać szansę w dorosłej piłce w zespole BFC Dynamo, dla którego w lidze regionalnej zdobył sześć bramek w 39 meczach w dwa sezony.