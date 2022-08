Wisła Płock - Miedź Legnica. Fantastyczny sen trwa! Nafciarze wygrywają i uciekają peletonowi!

Wisła Płock 4:1 Miedź Legnica

Żółte kartki: Michalski, Kocyła, Mokrzycki - Gammelby.

Sędziował: Wojciech Myć (Lublin).

Frekwencja: 3500.

Legniczanie od początku weszli w mecz agresywnie, atakując nas pod naszym polem karnym, chcąc wykorzystać sposób rozgrywania Nafciarzy. Przełożyło się to na dwie groźne sytuacje w pierwszych pięciu minutach spotkania, ale nie przełożyło się to na trafienia. Z biegiem czasu do głosu coraz częściej dochodzili Nafciarze. W 16. minucie Davo otrzymał piłkę na 11. metrze i spróbował uderzyć z woleja, ale nie trafił w piłkę. Chwilę później przedłużono podanie jednego z Wiślaków mogło zaskoczyć bramkarza gości i wpaść za kołnierz, ale ostatecznie udało mu się wybić piłkę. Na kolejne groźne okazje czekaliśmy do 25. minuty. Najpierw swoją miała Miedź, ale w dobrej okazji zawodnik przyjezdnych nie trafił dobrze w piłkę. My odpowiedzieliśmy natomiast dużo skuteczniej. Długą piłkę otrzymał Wolski, który zagrał na prawą stronę do Vallo, a Słowak przyjął piłkę, zszedł do lewej nogi i uderzył po krótkim słupku, wyprowadzając nas na prowadzenie.