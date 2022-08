Wisła Płock - Miedź Legnica. Lider wraca do domu! Beniaminek na drodze Nafciarzy

Lider wraca do domu

Gdy Wisła metaforycznie opuszczała dom po pierwszej kolejce, by następne dwa mecze rozegrać na wyjeździe, była liderem PKO Ekstraklasy, ale, jak wiadomo, do zajmowania przodującej pozycji po jednym meczu nie jest trudno - wystarczy wygrać, w naszym przypadku, 3:0. Tydzień później było jeszcze lepiej, bo z Grodziska Wielkopolskiego wywieźliśmy również trzy punkty, ale i bagaż czterech strzelonych bramek. Wszyscy jednak uspokajali i mówili, że weryfikacja przyjdzie w meczu z mistrzem Polski - Lechem Poznań. Weryfikacja? 3:1 na korzyść Wisły i bezapelacyjny lider po trzech meczach. Kolejorz ma swoje problemy, ale nie umniejszało to w ogóle naszej postawie. Zagraliśmy dobry mecz i tak naprawdę sami pozwoliliśmy gospodarzom strzelić gola, czym wpędziliśmy się w około dwudziestominutowe nerwy. Po trzech meczach mamy 10 strzelonych bramek i tylko jedną straconą, ale, co może nawet ważniejsze, naprawdę rywale nie są w stanie zbyt wiele pograć w pojedynkach z nami.