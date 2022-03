Wisła Płock. Odbyło się spotkanie przedstawicieli klubu z kibicami. Czego się dowiedzieliśmy?

W czwartek w Orlen Arenie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wisły Płock z kibicami klubu. W wydarzeniu wzięli udział prezes Tomasz Marzec, dyrektor sportowy Paweł Magdoń oraz zawodnicy Jakub Rzeźniczak i Dominik Furman. Poruszono wiele tematów, a przede wszystkim ostatnie zawirowania finansowe i kadrowe. Czego się dowiedzieliśmy?

Sytuacja finansowa

Prezes Tomasz Marzec, tak jak w oświadczeniu klubu, raz jeszcze potwierdził, iż owszem problemy finansowe dotknęły Wisłę Płock, jednakże z pewnością nie na tak szeroką skalę jak było to opisywane w ogólnopolskich sportowych mediach. Dzisiaj, to jest 10 marca, zostały wysłane przelewy za styczeń do wszystkich zawodników, a do końca miesiąca mają zostać uregulowane kwestie finansowe za luty. W pewnym momencie były nieco większe problemy w klubowej kasie, jednak zostały już zażegnane. Prezes zaprzeczył również stwierdzeniu, że klub zajął się tematem zaległych płatności dopiero w momencie wybuchnięcia afery. Spotkanie z radą drużyny i omówienie tego zagadnienia odbyło się nieco wcześniej. Do końca marca odbywa się składanie wniosków licencyjnych na przyszły sezon i nic nie wskazuje na to, by Wisła miała mieć jakiekolwiek problemy z uzyskaniem licencji czy też miałaby mieć inne negatywne skutki.

Trener

W sprawie zmiany na stanowisku trenera pierwszej drużyny głos zabrał Paweł Magdoń. Dyrektor sportowy konieczność zmiany tłumaczył tylko i wyłącznie względami sportowymi, a konkretniej zdecydowanie gorszymi wynikami na wiosnę, małą liczbą strzelanych bramek oraz większą traconych goli, mimo że, jak zapewnił, klub stworzył doskonałe warunki do pracy i rozwoju. Dyrektor uzasadnił również wybór Pavola Staňo na trenera Wisły, argumentując to kilkoma aspektami. Przede wszystkim miało to być doświadczenie na polskich boiskach, poparte tym, że w kilku klubach był znaczącą postacią i nawet nosił opaskę kapitana, a także znajomość ligi i samego języka polskiego. Jakub Rzeźniczak potwierdził natomiast, że nowy szkoleniowiec zrobił dobre pierwsze wrażenie, wspominając też, iż pamięta go jeszcze z czasów boiskowych. Słowak, zdaniem naszego kapitana, dużą uwagę przykładał będzie do rozwijania piłkarzy pod względem właściwych umiejętności do ich konkretnych pozycji, co potwierdzać mają pierwsze treningi. Dyrektor i prezes wytłumaczyli jeszcze dość długą umowę z trenerem. Wierzą oni, że razem ze Staňo stworzą długoterminowy projekt, a zawodnicy pod jego okiem będą się rozwijać. Wisła ma jednak w umowie kilka zapisów, które, w razie niepowodzeń, działają na korzyść klubu.

Kadra

Dyrektor sportowy obecną sytuację kadrową uznał za przyzwoitą, doceniając to, że nikt nie odszedł w zimowym okienku transferowym, a ponadto do zespołu dołączył Adam Chrzanowski. Nie słychać głosów, by jakiś z zawodników chciał znacząco opuścić drużynę. Klub zapewnił, że prowadzi rozmowy z oboma piłkarzami, którzy wzięli udział w spotkaniu, to jest z Jakubem Rzeźniczakiem i Dominikiem Furmanem. Obaj podkreślili zresztą, że chcą pozostać w Wiśle, a "Rzeźnik" zapowiedział nawet, że chciałby tutaj zakończyć swoją piłkarską karierę. W sprawię Damiana Rasaka, którego kontrakt jest ważny do końca przyszłego sezonu, prezes zapowiedział, że klub będzie chciał zrobić wszystko, by zarobić na transferze zawodnika i nie dopuścić do sytuacji, by ten odszedł od nas za darmo. Paweł Magdoń zdradził jeszcze, że Wisła podpisała kontrakt, który będzie obowiązywał od 1 czerwca. Do drużyny dołączy 24-letni polski środkowy pomocnik, ale dyrektor nie chciał zdradzić szczegółów personalnych.

Akademia

Prezes Tomasz Marzec zwrócił uwagę, że zostały poczynione duże inwestycje w celu poprawienia jakości akademii Wisły, której sytuacja ma się poprawiać z sezonu na sezon, a ona sama ma stać się ważnym elementem klubu. W minionym okienku zrobiono również kilka ciekawych transferów piłkarzy z roczników 2005-07. Celem młodych Nafciarzy ma być walka o awans do Centralnej Ligi Juniorów, co pozwoliłoby na jeszcze większy rozwój. Prezes znacząco zaprzeczył również pogłoskom jakoby z klubu odejść miał Marek Brzozowski.

Dział skautingu

Poruszono również temat odejścia Emila Kot. Prezes zaznaczył, że zaskoczyło go zachowanie i wiadomości, które w serwisach społecznościowych opublikował dyrektor skautingu, jednakże wyjaśnił również, że doszło do rozmowy, podczas której wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Emil Kot będzie pracował w klubie do końca marca, a wraz z początkiem kwietnia za cały dział skautingu będzie odpowiedzialny przede wszystkim Arkadiusz Stelmach, który w obecnej strukturze pełnił funkcję koordynatora skautingu. Cała siatka skautingowa, która została utworzona przez Kota, pozostanie na swoim miejscu.

Kibice dopytywali również o rolę i działania Łukasza Pietrzaka - dyrektora działu sponsoringu. Jak zaznaczył prezes, Łukasz Pietrzak od momentu rozpoczęcia swojej pracy w klubie, pozyskał czterech nowych sponsorów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie. Z poprzednimi sponsorami kontakt do tej pory utrzymywał raczej prezes, ale ta tendencja ma wkrótce ulec zmianie. Poruszona została również kwestia reklamy najbliższych spotkań. Przedstawiciele klubu zapewnili, że nie zamierzają już tylko ograniczać się do bilbordów i plakatów, a efekty mają być widoczne już od najbliższego spotkania, bo na mecz ze Śląskiem Wrocław przygotowane zostały trzy akcje promocyjne. Dodatkowo prezes zapewnił, że Wisła będzie miała na uwadze kibiców spoza Płocka i również postara się zadbać o nich, ponieważ władze zdają sobie sprawę, że ci kibice mogą się okazać również niezbędni w kontekście zapełnienia trybun nowego stadionu. Klub ma również zacząć wznawiać projekty, które były zamrożone przez okres pandemiczny, jak chociażby "Po szkole na stadion".

