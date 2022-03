Wisła Płock. Pavol Staňo został trenerem Nafciarzy. Podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku!

Pavol Staňo trenerem Wisły

Znany ligowiec

Ubogi dorobek trenerski

O ile karierę piłkarską Słowaka można uznać za bogatą, tak dorobek trenerski nie jest już tak nasycony. Przygodę z trenerką rozpoczynał w rodzimym TJ Tatran Krásno nad Kysucou - klubie niedaleko Żyliny w słowackiej III lidze. Prowadził drużynę od lipca 2017 do lutego 2018, czyli nawet nie jeden pełny sezon, a konkretniej to jedną rundę, podczas której rozegrał 15 spotkań. Wygrał sześć i tyle samo przegrał, w międzyczasie notując trzy remisy. Po samodzielnym prowadzeniu zespołu, objął posadę asystenta trenera w Bruk-Becie Termalice Nieciecza, gdzie dołączył wspólnie z Jackiem Zielińskim, a później, w listopadzie 2018 roku, wrócił na Słowację zostając asystentem trenera w rezerwach MŠK Žilina. Funkcję tę sprawował do początku 2020 roku. Wtedy dostał swoją pierwszą, i jak na razie jedyną, poważną szansę w pierwszej drużynie z Żyliny. Klub z rodzimej ekstraklasy prowadził prawie przez dwa sezony. Z posadą pożegnał się w październiku 2021 roku, czyli w obecnym sezonie. Pod jego wodzą zespół rozegrał 70 meczów, notując średnią 1,74 punktów na mecz. Czy to dużo? Trudno powiedzieć. Lepszy wydźwięk będą miały zajmowane miejsca w tabeli. W sezonie 2019/20 zdobył z klubem wicemistrzostwo, a rok później wywalczył czwarte miejsce i poprzez play-offy zapewnił sobie udział w Lidze Konferencji Europy. Co ciekawe, w poprzednim sezonie jego Žilina dotarła do finału Pucharu Słowacji, gdzie jednak, po dogrywce, musiała uznać wyższość ŠK Slovan Bratislava. Jak natomiast zespół prowadzony przez Pavola Staňo spisywał się w Europie? Rozgrywki 2020/21 można uznać za kompromitację. Wówczas, z powodu pandemii, rozgrywane były pojedyncze spotkania i Słowacy odpadli już na pierwszej przeszkodzie, przegrywając z walijskim The New Saints FC po dogrywce 1:3 (1:1). W tym roku było nieco lepiej. Zaczęli od wyeliminowani gruzińskiego Dila Gori. Później, już z bardziej wymagającym - cyprysjkim Apóllon FC - również wyszli zwycięsko, a następnie pokonali kazachski Toboł Kustanaj, by w ostatniej rundzie eliminacyjnej zostać rozgromionymi przez czeski FK Jablonec - 0:3 u siebie i 1:5 na wyjeździe. Jak zatem zapatrywać się na tę kandydaturę? Można spodziewać się wszystkiego i chyba najlepiej dać trenerowi czas, by pokazał, jak widzi przyszłość Wisły i jaki ma na nią pomysł. Przygoda w Żylinie pokazała, że jest w stanie w pewnym sensie rywalizować o najwyższe ligowe cele, a doświadczenie w europejskich pucharach, chociaż skromne i różne, również może wyjść na plus. Nie wiadomo jednak jak szkoleniowiec poradzi sobie w perspektywie kryzysu, ale obyśmy mogli się o tym przekonać jak najpóźniej.