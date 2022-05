Wisła Płock. Piotr Tomasik podpisał nowy kontrakt z Wisłą. Kolejna doskonała produkcja działu marketingu Nafciarzy!

Piotr Tomasik na dłużej w Wiśle

Podstawowy obrońca

34-letni lewy obrońca przybył na Tumskie Wzgórze przed sezonem 2019/20, co oznacza, że w niebiesko-biało-niebieskich barwach rozegrał już trzy pełne sezony, w czasie których był naszym podstawowym lewym obrońcą. Czasem zdarzało mu się również grywać na wahadle, ale i tak rzadko zdarzało się, by oddawał miejsce w wyjściowym składzie. Najgorzej, pod względem występów, wypadł drugi rok pobytu w Płocku, ale i wtedy Piotr Tomasik był w stanie rozegrać połowę spotkań w lidze. Doświadczony defensor jest pewnym punktem zespołu, a czasem potrafi również zagrozić strzałem z dystansu, co pozwoliło mu w minionym sezonie zanotować dwa trafienia - ze Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków. Dotychczasowa kariera w Płocku, to dla Tomasika 69 meczów w PKO Ekstraklasie i pięć bramek. Mamy nadzieję, że kolejny sezon pozwoli dołożyć kolejne liczby, a sam Piotrek pomoże naszemu zespołowi osiągnąć jak najwyższe cele! Powodzenia!