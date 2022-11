Wisła Płock. Plan przygotowań na zimę. Nafciarze wyjadą na Słowację i wylecą do Turcji!

Plan przygotowań Wisły Płock

Chociaż runda jesienna zakończyła się w miniony weekend, zawodnicy nie rozjeżdżają się jeszcze na zimowe urlopy. Wszystko z powodu Mistrzostw Świata, które w tym roku wyjątkowo rozgrywane są w listopadzie i grudniu, z powodu warunków pogodowych, jakie panują latem w Katarze. To zmusza sztaby szkoleniowe do innego podejścia do zimowych przygotowań. Zawodnicy, nim rozjadą się na zimowo-świąteczne urlopy, odbędą jeszcze tournée po Słowacji i rozegrają kilka sparingów. Nie mniej intensywnie będzie po nowym roku. Wtedy to Wisłę czeka obóz przygotowawczy w Turcji, a runda wiosenna rozpocznie się jeszcze w środku kalendarzowej zimy, czyli pod koniec stycznia.

Ramowy plan przygotowań