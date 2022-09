Wisła Płock. Poznaliśmy rywala w 1/16 finału Pucharu Polski! Nafciarze zagrają z Legią Warszawa!

Pewny awans do II rundy

Wisła Płock w I rundzie rywalizowała w Bełchatowie ze Skrą Częstochowa. Chociaż rywale mieli swoje okazje, Nafciarze byli zdecydowanie stroną przeważającą, nie pozwalając przeciwnikom na zbyt wiele. Najlepszym na to dowodem będzie okres pierwszej połowy od 20. minuty, gdy prawie w ogóle nie dopuszczaliśmy przeciwników do piłki, operując nią na ich połowie. Finalnie spotkanie zakończyło się naszą wygraną 3:1 (2:0) i pewnym awansem po bramkach Stevego Kapuadiego, Milana Kvocery i Dawida Kocyły. Szczegóły dotyczące tego spotkania znajdziecie w naszych oddzielnych artykułach. Zdjęcia:

Losowanie 1/16 finału Pucharu Polski

Mecze I rundy odbyły się od 30 sierpnia do 1 września. Wówczas rozegrano 56 meczów, z których wyłoniono 28 zwycięzców. Do rozgrywek od tego etapu dołączają też zespoły, które na początku sezonu grały w eliminacjach europejskich pucharów - Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk, co pozwala na rozegranie 16 spotkań. Losowanie rozpoczęło się w piątek, 2 września, o godzinie 12:00 w siedzibie PZPN. Wszystkie kluby były losowane z jednej puli, co sprawiało, że każdy mógł trafić na każdego - bez drużyn rozstawionych - z zastrzeżeniem, że mecz odbędzie się na boisku drużyny z niższej ligi. W przypadku wylosowania klubów z jednego poziomu rozgrywkowego, gospodarzem będzie zespół wylosowany jako pierwszy. W wyniku takiego losowania, Wisła Płock trafiła na Legię Warszawa i swój mecz rozegra na własnym stadionie. Mecze tej fazy zaplanowano na 19 października.

Pary 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski: