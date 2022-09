Wisła Płock. Rafał Wolski ze zmniejszoną karą od komisji ligi. Ukarany został jednak Steve Kapuadi. Komisja Ligi bez litości dla Nafciarzy

Kara Rafała Wolskiego złagodzona

W środę, 21 września, zebrała się Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN, która zajęła się karą naszego zawodnika. Odwołanie Nafciarzy w tej sprawie okazało się być zasadne. Komisja zmniejszyła karę do trzech spotkań z jednym meczem zawieszenia na pół roku. Co to dokładnie oznacza? Jeśli w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy Wolski dopuści się podobnego przewinienia, wówczas do nałożonej dla niego kary zostanie dołożony jeszcze jeden mecz dyskwalifikacji. Zważywszy jednak na to, że była to pierwsza czerwona kartka w seniorskiej karierze Rafała, mamy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie.