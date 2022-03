Wisła Płock - Śląsk Wrocław. Pechowa porażka Nafciarzy. Gol w doliczonym czasie gry

Wisła Płock 1:2 Śląsk Wrocław

Powtórka z Białegostoku

Mecz rozpoczął się od spokojnej gry z obu stron, ale pierwsza okazja należała do Nafciarzy. W 5. minucie na prawe skrzydło wypuszczony został Mateusz Szwoch, który dośrodkował wysoką piłkę do Kristiána Vallo. Nasz lewoskrzydłowy, w tym meczu, uderzył głową, ale nie sięgnął piłki głową i goście zażegnali zagrożenie. Wisła stała się po tej akcji stroną dominującą i to ona próbowała konstruować grę na początku meczu, co przełożyło się na kolejną okazję cztery minuty później. Tym razem to Słowak zagra do Szwocha w pole karne, ale posylając płaską piłkę. Nasz pomocnik przyjął ją i uderzył, lecz został zablokowany i Nafciarze zdobyli rzut rożny, z którego jednak nic nie wyniknęło. Napór gospodarzy trwał, a Śląsk próbował kontratakować, ale nie był w stanie nawet wydostać się ze swojej połowy. Naprawdę groźnie mogło być około 14. minuty, gdy wrocławianie wychodzili dwóch na jednego naszego obrońcę, ale Damian Michalski zdążył dopaść do piłki i wślizgiem powstrzymał zagrożenie. Sytuacja ta nieco ostudziła zapędy Nafciarzy i przyjezdni coraz więcej czasu zaczęli spędzać na naszej połowie. Udało im się nawet wywalczyć rzut wolny, jednak póki co nie byli w stanie nawet oddać strzału.