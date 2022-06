Wisła Płock. Steve Kapuadi nowym zawodnikiem Wisły. Poznajcie sylwetkę trzeciego letniego wzmocnienia Nafciarzy!

Steve Kapuadi piłkarzem Wisły

Wysoki, lewonożny obrońca

Steve Kapuadi urodził się 30 kwietnia 1998 roku we francuskim Saint-Denis, ale swoją przygodę z piłką zaczynał nieco dalej od Paryża w Le Mans FC. Jego kontakt z francuskim futbolem nie był zresztą zbyt długi, bo dość szybko, jeszcze za czasów juniorskich, przeniósł się do Belgii, gdzie przed sezonem 2015/16 stał się zawodnikiem rezerw SV Zulte Waregem. Tam spędził jednak tylko jeden sezon, a następnie został wytransferowany do czołowego belgijskiego klubu - KAA Gent - w którym również przyszło mu grać w zespole rezerw przez trzy sezony. Co ciekawe, w trakcie swojego pobytu w Gendawie, w drugim zespole, Kapuadi był na tyle pewnym graczem zespołu, że zdobył nawet opaskę kapitana, ale do pierwszej drużyny było mu bardzo daleko.