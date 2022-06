Wisła Płock. Tomasz Marzec o sponsorach, transferach, kadrze i innych aspektach. Rozmowa w ramach Nafciarskiego Pokoju na Twitterze

Nafciarski Pokój. Co to?

Dla osób nie powiązanych z portalem Twitter, warto mniej więcej opisać, czym jest owy "pokój" i w jaki sposób funkcjonuje. Portal, jakiś czas temu, umożliwił użytkownikom łączenie się ze sobą w formie wspomnianego pokoju, gdzie każdy, kto chce zabrać głos w danej sprawie, ma taką możliwość, jeśli otrzyma pozwolenie od gospodarza i organizatora pokoju. Kibice wielu klubów wybrali taką formę dyskusji i dzielenia się wrażeniami po spotkaniach swoich zespołów, a fani Nafciarzy byli jednymi z pierwszych, którzy zdecydowali się na taki krok. Jak się okazało, był to pomysł doskonały. Pokoje cieszą się dużym zainteresowaniem i jednoczą wiślacką społeczność, która nie ogranicza się do prostych rozmów, a cały czas dąży do rozwoju i sprawiania, by rozmowy były ciekawsze. Efekt? W rozmowach z kibicami uczestniczyli już chociażby były szkoleniowiec Maciej Bartoszek, zawodnicy jak Damian Michalski czy Damian Rasak, a ostatnio właśnie sam prezes klubu Tomasz Marzec. Zobaczcie, jakie tematy były poruszone na środowym spotkaniu i czego mogliśmy dowiedzieć się od prezesa!

O minionych rozgrywkach

Prezes Tomasz Marzec na początku podsumował i ocenił poprzednie rozgrywki, uznające je za udane. Szóste miejsce w lice to duży sukces klubu i zawodników, a także widoczny progres, co wpłynęło też na zadowolenie właściciela i sponsorów. Prezes ma świadomość tego, że, mimo wszystko, można było osiągnąć jeszcze więcej i nawet włączyć się do walki o europejskie puchary, ale przed sezonem nikt z pewnością nie stawiał, że skończymy rozgrywki tak wysoko, dlatego należy cieszyć się z tego, jak zakończyliśmy batalię 2021/22. Co do samych pucharów, zwrócono jeszcze uwagę, że być może nie byliśmy na nie przygotowani, ale gdyby się udało zakwalifikować, z pewnością klub podjąłby stosowne kroki, by poradzić sobie z tym wyzwaniem. Stać nas zatem, by mierzyć wysoko.