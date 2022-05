Wisła Płock - Warta Poznań. Nafciarze podejmują poznaniaków w przedostatnim meczu w Płocku! [NA ŻYWO]

Doczekaliśmy się kontrataku Wisły. Wymiana piłki Jorginho z Vallo. Ten drugi dośrodkował, ale obrońcy wybili piłkę, która wróciła do naszego skrzydłowego. Odegrał on do Furmana, a ten zdecydował się na strzał z ponad 20 metrów. Próba, podobnie jak poprzedni strzał gości - bardzo nieudana.