Wisła Płock - Warta Poznań. Zatrzeć złe wrażenie po Niecieczy w przedostatnim meczu w Płocku

Zatrzeć złe wrażenie po Niecieczy

Odkąd stery Wisły Płock przejął Pavol Staňo, gra Nafciarzy prezentuje się bardzo sinusoidalnie, a postawa naszego zespołu jest nieobliczalna. Potrafimy pojechać do Szczecina i rozprawić się z walczącą o mistrzostwo Polski Pogonią Szczecin, by tydzień później, przed własną publicznością i niemal w takim samym składzie personalnym być tłem dla Lecha Poznań, który nie pozwalał nam zupełnie na nic. To może jednak nie do końca trafne zestawienie, bo mowa tu o dwóch bardzo silnych zespołach. Lepszym przykładem będą ostatnie dwie kolejki. Pojechaliśmy do Krakowa, gdzie byliśmy w stanie w pierwszej części gry zdemolować Wisłę, a ostatecznie wygrać 4:3, a niecały tydzień później, niedaleko od wspomnianego Krakowa - w Niecieczy - nie potrafimy sobie stworzyć nawet jednej dogodnej sytuacji z drugą drużyną walczącą o utrzymanie i ostatecznie przegrywamy 0:1.