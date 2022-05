Wisła Płock. Wstępny plan przygotowań przed nowym sezonem PKO Ekstraklasy. Nafciarze wyjadą na jeden obóz

Plan przygotowań Wisły

Wisła Płock przedstawiła wstępny plan przygotowań przed nowym sezonem PKO Ekstraklasy. Obecne rozgrywki zakończą się 21 maja, gdy w Płocku, o 17:30, podejmiemy Stal Mielec. Po tym spotkaniu Nafciarze rozjadą się na wakacje, ale ich przerwa nie będzie trwała bardzo długo, bo już po trzech tygodniach stawią się na obiektach treningowych, na których rozpoczną ciężką pracę przed nowym sezonem 2022/23. Od 13 czerwca, przez tydzień, będą trenować w Płocku, a następnie udadzą się na jedyny obóz w tej przerwie - do Gniewina na pomorzu.

W trakcie obozu praca będzie zapewne jeszcze bardziej wytężona, a do tego dojdą trzy mecze sparingowe: z Chojniczanką Chojnice, Lechią Gdańsk i Arką Gdynia. Na zgrupowaniu będziemy przebywać przez nieco ponad tydzień. Później Nafciarze wrócą na Tumskie Wzgórze, by już przez ostatnie dwa tygodnie trenować i przygotowywać się do ligi u siebie. W tym czasie rozegramy też cztery sparingi. Będą one skondensowane w dwa dni. Dwukrotnie jednego dnia zagramy najpierw z Rakowem Częstochowa, a później Koroną Kielce. Co ciekawe, trzy z czterech tych meczów odbędą się poza Płockiem. Ciekawie zapowiada się rywalizacja z Rakowem, ponieważ jeden mecz zagramy w Sochocinie, a drugi w Płocku.