Wisła Płock wyruszyła na obóz w Gniewinie. Kto wyjechał na zgrupowanie? Dwóch testowanych zawodników

Wisła wyjechała do Gniewina

W poniedziałek, 20 czerwca, Wisła Płock udała się na obóz w Gniewinie, który jest częścią przygotowań do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Zawodnicy będą tam przebywać do 29 czerwca. Na pokładzie autokaru, którym udali się Nafciarze, znalazło się 34 zawodników. W składzie na zgrupowanie zabrakło dwóch piłkarzy Wisły - Marcela Błachewicza i Damiana Węglarza, którzy są w trakcie dopinania szczegółów czasowych transferów z klubu. Na obozie nie będzie też Jorginho, który dostał więcej wolnego po udziale w meczach reprezentacyjnych. Wisła cały czas prowadzi rozmowy z jego obecnym pracodawcą, w celu wykupienia zawodnika. Zamiast nich sztab szkoleniowy będzie mógł natomiast przyjrzeć się dwóm innym zawodnikom, którzy przebyli do Płocka na testy sportowe - Słowak Milan Kvocera i Czarnogórzec Aleksa Maraš.

Milan jest 24-letnim prawoskrzydłowym, który ostatnie pół roku spędził bez przynależności klubowej, a w rundzie jesiennej reprezentował barwy rodzimego MFK Zemplín Michalovce, gdzie rozegrał 11 meczów w tamtejszej ekstraklasie. Co ciekawe, piłkarz w przeszłości występował już na polskich boiskach. Przez pół roku, w rundzie jesiennej 2020/21, był piłkarzem pierwszoligowego wówczas Radomiaka Radom, ale nie zrobił tam furory i po sześciu meczach, w których nie uzbierał nawet 90 minut powrócił do swojej ojczyzny. Generalnie, jak na ofensywnie usposobionego pomocnika, Słowak nie notuje zbyt wielu konkretów z przodu.