Wodociągi Płockie. We wtorek wystąpi przerwa w dostawie wody na trzech ulicach. Na których i dlaczego?

Przerwa w dostawie wody

Wodociągi Płockie poinformowały, że we wtorek, to jest 15 grudnia, nastąpią przerwy w dostawie wody na kilku płockich ulicach. Od godziny 8:00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców na ulicy:

Targowej (od ul. Bielskiej do bocznicy kolejowej)

Będzie to miało związek z wykonaniem przyłącza dla firmy Rynex Sp. z o.o.. Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.

Również we wtorek, ale od godziny 9:00 do godzin popołudniowych wody nie będą mieli również mieszkańcy ulic:

Medyczna 18, 19, 20, 22, 24

Tężnia

W tym wypadku będzie to spowodowane koniecznością wykonania prac modernizacyjnych w komorze wodociągowej na ul. Medycznej. Tutaj również może dojść do przesunięcia godzinowego.