Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku będzie niszczył dokumentację z 2001 roku. Ostatnia szansa, by złożyć wniosek i odebrać dokumenty

Wniosek o wydanie dokumentacji

Szpital na Winiarach zapowiedział, że będzie dokonywał niszczenia starej dokumentacji medycznej pochodzącej z 2001 roku. Sposób niszczenia będzie uniemożliwiał późniejszą identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Papiery mogą zostać jednak wydane za pokwitowaniem na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego czy też osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wnioski w tej sprawie należy składać do 31 grudnia 2022 roku osobiście w Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych ( Archiwum, pok. nr 8, na parterze w nowej części budynku, w godz. od 8:00 do 14:00) lub w Kancelarii ( pok. nr 16 w godz. od 7:.30 do 15:00), elektronicznie na e-mail [email protected] lub fax. 024 3646821. Właściwy wniosek znajdziecie - tutaj.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 024 36 46 326