Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku przeprowadził szkolenie z medycyny taktycznej. Co ćwiczono na Winiarach?

Ćwiczenia z medycyny taktycznej w Płocku

Medycyna taktyczna to rodzaj działalności, który rozwinął się w trakcie polskich misji wojskowych w Iraku i Afganistanie. Wtedy to wypracowano procedury służące do tego, by ratować ludzkie życie lub zdrowie, zwłaszcza osób, które ucierpiały w wyniku ran odniesionych na polu walki. Szkolenia te mają zatem za zadanie poszerzać wiedzę personelu zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego, kluczowych placówek medycznych z terenu całego województwa mazowieckiego oraz ludności cywilnej w zakresie podstaw medycyny pola walki, które skupione są wokół następujących zagadnień: