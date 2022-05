Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Szpital na Winiarach prowadzi cztery duże inwestycje [ZDJĘCIA]

Cztery inwestycje na Winiarach

Aktualnie wokół i wewnątrz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku prowadzone są cztery duże inwestycje.

Cieszę się, że udało się pozyskać środki finansowe na dwie duże inwestycje prowadzone samodzielnie przez Szpital na Winiarach. Mówię tu oczywiście o budowie Ośrodka Radioterapii, a także kompleksowym remoncie Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego. Mam nadzieję, iż już w przyszłym roku zaczniemy w wyremontowanym pawilonie Oddziału, a także nowo wybudowanym Ośrodku przyjmować pierwszych pacjentów. - mówi Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Ośrodek Radioterapii to zdecydowanie największa i najdroższa inwestycja. Jej wartość wycenia się na 80 milionów złotych. Umowa została podpisana pod koniec października minionego roku, a zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku. Druga z inwestycji to wspomniana rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego szpitala na Winiarach. Jej koszt to około 21,387 mln zł. Umowa również została podpisana w październiku 2021 roku, ale koniec prac planowany jest na drugi kwartał przyszłego roku. Pozostałe dwie inwestycje są prowadzone przez podmioty zewnętrzne: w sąsiedztwie Oddziału Chorób Płuc i Okulistycznego Grupa Zdrowie buduje Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy, trwa również remont starego budynku kuchni.

Zobaczcie, jak postępują prace przy szpitalu!