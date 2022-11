Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku szpitalem onkologicznym dziesięciolecia? Trwa konkurs. Mogą głosować pacjenci

Wojewódzki Szpital Zespolony najlepszym szpitalem onkologicznym? Trwa konkurs

Co roku ponad 170 tysięcy Polaków dowiaduje się o straszliwej diagnozie - nowotworze. Choroba ta jest bardzo poważną i niebezpieczną, dlatego ważnym jest, by wybrać dobrą placówkę medyczną i lekarza, by zwiększyć swoje szanse na wyzdrowienie. Niestety, trudno o znalezienie właściwej bazy z ocenami szpitali i lekarzy, stąd fundacja onkologiczna Alivia stworzyła portal onkomapa.pl - gdzie wystawiono już 25 tysięcy ocen szpitali i lekarzy - a teraz, z okazji jego dziesięciolecia, przygotowała konkurs.