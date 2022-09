Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Wzrasta liczba pacjentów zakażonych koronawirusem na Winiarach. Szpital przypomina o zasadach

Wzrasta liczba zakażonych koronawirusem. Szpital przypomina zasady

Wraz ze zbliżającą się jesienią, systematycznie wzrasta liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie również zakażonych pacjentów m.in. szpitala na Winiarach. W związku z tym, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku prosi o rozważne planowanie odwiedzin swoich bliskich oraz zachowanie zasad reżimu sanitarnego. Podstawowe zasady, to obowiązkowy bezwzględny nakaz noszenia masek ochronnych, które cały czas są wymagane w podmiotach leczniczych oraz aptekach, a także zachowanie dystansu społecznego podczas przebywania na terenie szpitala. Jeśli to możliwe, odwiedziny pacjentów ograniczajmy do minimum. Co ważne, wizyta rodziny pacjentów nie może zaburzać toku diagnostyki i leczenia, ani też zakłócać spokoju innych chorych.