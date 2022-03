Wtargnęli i pobili niepełnosprawnego, a następnie okradli mu mieszkanie. Wpadli w ręce policji

Rozbój na Dworcowej

W poprzednim tygodniu policjanci z płockiej komendy otrzymali zgłoszenie o rozboju, do którego miało dojść w jednym z mieszkań na osiedlu Dworcowa. W lokalu został pobity niepełnosprawny mężczyzna, a następnie sprawcy ukradli mu telewizor, telefony komórkowe i pieniądze.

Policjanci zatrzymali podejrzanych

Sprawę przejęli policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowi. Mundurowi rozpoczęli ustalenia, by zatrzymać sprawców. Na podstawie podanego rysopisu udało im się zatrzymać podejrzanych, którymi okazali się płocczanie w wieku 27 i 46 lat. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, podejrzani usłyszeli zarzut rozboju. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. 46–latek i jego młodszy wspólnik byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa.Teraz grozi im kara od dwóch do nawet 18 lat więzienia.