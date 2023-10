Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Płocku

adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Otolińska 21, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Medyczna 1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Ignacego Łukasiewicza 28, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Popłacińska 42, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: 3 Maja 4, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Juliusza Słowackiego 27, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Szymona Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Miodowa 8/1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Bielska 26/1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Ciechomicka 68, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Hubalczyków 5, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Jana Kochanowskiego 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Czwartaków 18b, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Krótka 1, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Harcerska 2, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Szarych Szeregów 32, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 31, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Obrońców Westerplatte 6a, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Kolegialna 23, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Tumska 9a, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Borowicka 3, 09-408 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Czwartaków 6, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Górna 56B, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Bolesława Krzywoustego 3, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: ks. Ignacego Lasockiego 14, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Brzozowa 3, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: inne Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Przyszkolna 22, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. Al. Stanisława Jachowicza 20, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Sierpecka 15, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Miodowa 18, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Jasna 8, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Krakówka 4, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Królowej Jadwigi 4, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Walecznych 20, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Czwartaków 6, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Jana Kochanowskiego 11, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. Al. Floriana Kobylińskiego 25, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Zygmunta Padlewskiego 2, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Wybory parlamentarne 2023 - kiedy i w jakich godzinach odbywa się głosowanie?

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.