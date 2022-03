Wyminął kontrolę prędkości i docisnął pedał gazu. Efekt? Zatrzymane prawo jazdy i 2000 zł mandatu

Brawurowy popis, utrata prawa jazdy i wysoki mandat

Brawura nie zawsze idzie w parze z rozwagą o czym przekonał się wczoraj płocczanin, chcący przechytrzyć policyjną kontrolę prędkości. We wtorek chwilę przed północą funkcjonariusze mierzyli prędkość na ulicy Wyszogrodzkiej w naszym mieście. 44-latek, który kierował volkswagenem, widział tę kontrolę i mijając ją, jechał przepisowo, ale chwilę później postanowił wcisnąć "gaz do dechy", mając nadzieję, że policyjny radar już go nie złapie. Tak się jednak nie stało. Mundurowy zmierzył prędkość oddalającego się pojazdu, a miernik pokazał 111 km/h na "pięćdziesiątce". Ku zdziwieniu kierowcy, policjanci ruszyli za volkswagenem i od razu zatrzymali go do kontroli. Za swój bezmyślny czyn stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące, a ponadto otrzymał mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych i dziesięć punktów karnych.