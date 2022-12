Wypadek Karwosieki-Cholewice (gmina Brudzeń-Duży). Pijany kierowca wylądował w rowie

Pijany wylądował w rowie

Opisywana sytuacja miała miejsce we wtorek, 6 grudnia, około godziny 21:25 w Karwosiekach-Cholewicach w gminie Brudzeń Duży. Wtedy to policjanci z płockiej komendy dostali zgłoszenie o kierującym mazdą, który stracił panowanie nad swoim pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. O wydarzeniu poinformowała 33-letnia kobieta, która kierowała autem jadącym za mazdą. Według jej relacji, pojazd jechał środkiem jezdni, po czym niespodziewanie zjechał do prawej strony i skończył w przydrożnym rowie.

Patrol policji dotarł szybko na miejsce, gdzie zastał kierowcę, którego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie potwierdzające ich przypuszczenia. Test na zawartość alkoholu w organizmie wykazał, że 34-letni mieszkaniec powiatu płockiego miał ponad dwa promile. Mundurowi przekazali kierowcę rodzinie. Mężczyzna podróżował sam i nikomu nic się nie stało, ale teraz odpowie przed sądem. Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.