Wypadek Most Solidarności. Na moście w Płocku zderzyło się kilka aut. Trzy osoby trafiły do szpitala. Utrudnienia w ruchu [AKTUALIZACJA]

Otrzymaliśmy już oficjalną informację z płockiej policji. W wyniku zdarzeń trzy osoby trafiły do szpitala, a sprawczynią okazała się 61-letnia kobieta.

- Jak wstępnie ustalili policjanci, 61-letnia kierująca skodą (mieszkanka powiatu łowickiego) nie zastosowała się do znaku nakazującego jazdę na wprost, skręciła w lewo, jadąc "pod prąd" doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym BMW i skodą. Do szpitala przewieziona została kierująca skodą i podróżująca z nią kobieta oraz kierowca z BMW - poinformowała Marta Lewandowska, oficer prasowy płockiej policji.