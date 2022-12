Atrium Mosty. Mammobus stanie pod galerią. Darmowe badania dla kobiet

Mammobus pod Mostami

Mammografia to ważne badanie w kwestii dbania o zdrowie kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi. Badanie to jest najskuteczniejszą formą wczesnej profilaktyki. Pozwala w porę podjąć terapię i daje możliwość powrotu do zdrowia. Z tej okazji regularnie odbywa się w Polsce akcja "Łączy Nas Kobiecość". W tym roku dołączyło do niej Atrium Mosty.