"Kobiecym Okiem". Gra miejska Książnicy Płockiej opowiedziała o kobietach zasłużonych dla Płocka

Odznaczona Krzyżem Walecznych i innymi odznaczeniami, kontynuowała swoją działalność społeczną po wojnie. Założyła Dom Inwalidów i Płocki Komitet Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. Przeniosła się później do Krakowa, gdzie wraz z synem Lechem założyła uniwersytet ludowy w Szańcu. Zmarła w 1949 roku, a jej grób znajduje się w Będkowicach. Niedawno na ulicy Tumskiej powstał jej pomnik, z czego relację można obejrzeć po kliknięciu w TEN LINK.

Jednak gra nie opowiadała jedynie o Marcelinie. Uczestnicy wykonując serię zadań rozsianych w okolicy Starego Miasta dowiadywali się o życiu innych kobiet 20-lecia międzywojennego, założonych dla Płocka - Julii Kisielewska, Marii Macieszyna, czy Janiny Landsberg – Śmieciuszewskiej.

Bardzo mocno chcemy żeby jak najwięcej wiadomości o nich pozostało w tych młodych ludziach. A mamy takie przekonanie, że to gra miejska (a jest to przekonanie poparte naprawdę wieloletnim doświadczeniem i zorganizowaniem mnóstwa edycji przeróżnych gier miejskich), że to jest niezwykle skuteczny sposób na pozyskiwanie wiedzy w taki aktywny, praktyczny i zadaniowy [sposób]. Wtedy wiele treści w głowach młodych ludzi zostaje – opowiada Joanna Banasiak, dyrektorka Książnicy Płockiej