Cukiernia Płock. Najlepsze cukiernie w Płocku. Która cukiernia w Płocku jest najlepsza? Gdzie zjemy dobre ciasta? [RANKING] Damian Kelman

Pod kolejnymi zdjęciami znajdziecie informacje o najlepiej ocenianych cukierniach w mieście w serwisie Google. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy. Konrad Kozłowski Zobacz galerię (11 zdjęć)

15 marca obchodzony jest światowy dzień piekarzy i cukierników. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was ranking najlepszych cukierni w naszym mieście. Ustaliliśmy go na podstawie ocen Google, które w najlepszy sposób odzwierciedlają zadowolenie klientów. Sprawdźcie, do których punktów warto się wybrać!