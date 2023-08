Pokaz żonglowania ciastem do pizzy na otwarciu nowej restauracji w Płocku

Na gastronomicznej mapie Płocka pojawiło się nowe miejsce - włoska restauracja o nazwie "Tutti Santi".

"Tutti Santi" w tłumaczeniu z włoskiego oznacza Wszyscy Święci.

Wnętrze lokalu nawiązuje do perły weneckiej architektury – bazyliki św. Marka. Okna przyozdabiane są instalacjami przypominającymi okna katedry, a na ścianach oglądać można wyobrażenia włoskich świętych.

Podczas uroczystego otwarcia Valerio Valle – mistrz Włoch i Europy – zaprezentował swoje umiejętności żonglowania ciastem do pizzy. Następnie przystąpił do pieczenia pokazowych pizz. Wszystkie użyte składniki były starannie wyselekcjonowane. Nawet mąka pochodzi ze specjalnie wybranego młyna we Włoszech.