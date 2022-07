Dobry Start. Jak zdobyć świadczenie z ZUS na 300+? Gdzie złożyć wniosek? Najważniejsze informacje

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?

Ile czasu trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rozpatrzenie wniosków o świadczenie Dobry Start, które zostały złożone do 31 sierpnia, ma czas do końca września. Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku.