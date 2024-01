Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Płocku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Płocka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Top 10 Najchętniej oglądane filmy i seriale w Polsce na VOD w grudniu 2023. Co nam się podobało najbardziej? To może być inspiracja ”?