Dzień kobiet. Jakie warunki spełnia typowa kobieta na Mazowszu? Dane dla Mazowsza

Demografia

W województwie mazowieckim mieszka około 2827,4 tys. kobiet, co jest liczbą o 0,1% mniejszego niż w poprzednim zestawieniu. Co ciekawe, procentowo wynosi to 52,2% populacji i w tym przypadku mamy wzrost o 0,1 punktu procentowego. Środkowy wiek kobiety w naszym województwie to z kolei 42,9 lat i jest to wynik o 2,8 lat więcej niż poprzednio. Bez zmian jest natomiast współczynnik feminizacji, który wynosi 109.

Urząd Statystyczny przedstawił również dane w związku z kluczowymi dla wieku kobiet sprawami, a konkretniej chodzi tu o wiek w momencie zawarcia małżeństwa czy urodzenia pierwszego dziecka. Kobiety na ślubnym kobiercu stają w wieku 28,7 lat (o 2,4 lat później niż poprzednio), a pierwsze dziecko rodzą w wieku 29,5 lat (więcej o 1,9). Kobiety w wieku produkcyjnym stanowią ponadto 53,5%, co jest spadkiem aż o 5,4 p. procentowych. Średnia długość życia wynosi natomiast 80,9 lat (o 0,1 roku mniej).