Dzień Ratownictwa Medycznego. Jak wygląda sytuacja ratowników medycznych w Płocku?

Jednostki systemu ratownictwa medycznego

Do leczenia i ratowania życia konieczni są ludzie, którzy będą to robić, stąd podstawowymi danymi są te przedstawiające liczbę jednostek systemu ratownictwa medycznego, czyli szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - tak wynika z ustawy. W całym województwie mazowieckim takowych jednostek jest 237, z czego aż 65 w Warszawie. Płock z pięciu sklasyfikowanych miast (jeszcze Ostrołęka, Radom i Siedlce) znajduje się na trzecim miejscu z siedmioma jednostkami. W ten skład wchodzi jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i cztery podstawowe, a także śmigłowiec i szpitalny oddział ratunkowy. Jak chodzi o porównanie z rokiem poprzednim, w całym województwie przybyły trzy jednostki, ale stan w Płocku nie uległ zmianie.