Gdzie możesz oddać głos w wyborach samorządowych 2024 w Płocku?

Zgodnie z polskim prawem wybory samorządowe odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, które nazywane są lokalami wyborczymi. Są to placówki, w których istnieje możliwość stworzenia lokalu wyborczego według określonych w polskim prawie wytycznych. Muszą one spełniać konkretne kryteria, m.in. takie jak: dojazd, bezpieczeństwo, ogrzewanie, wyposażenie, dostęp do internetu i telefonu. Warto również podkreślić, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głosowanie w każdym lokalu wyborczym odbywa się od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Biurowiec WEKTRA HOLDING Sp. z o. o.

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Grupa Zdrowie Sp. z o. o. (wejście bramą główną Szpital)

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej

Klub Osiedla Łukasiewicza Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły

MLF Concept Sp. z o. o.

Miejskie Przedszkole nr 10

Miejskie Przedszkole nr 11

Miejskie Przedszkole nr 14

Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia

Miejskie Przedszkole nr 19

Miejskie Przedszkole nr 2

Miejskie Przedszkole nr 21

Miejskie Przedszkole nr 27

Miejskie Przedszkole nr 29

Miejskie Przedszkole nr 37

Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi

Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 8

Miejskie Przedszkole nr 9

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Klub Osiedla Kochanowskiego

Płockie Towarzystwo Oświatowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Spółdzielczy Dom Kultury

Stacja Uzdatniania Wody

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera

Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Wł. Broniewskiego

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej

Urząd Miasta Płocka

Zespół Szkół Budowlanych nr 1

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego

Zespół Szkół Technicznych-budynek warsztatów szkolnych

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. abpa. A. J. Nowowiejskiego

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 5 (wejście boczne-stołówka)

Kadencja rady gminy, powiatu i miasta – ile trwa?

Kadencja rady gminy w Polsce trwa 5 lat. Czas ten liczy się od dnia wyborów samorządowych, które odbywają się co 5 lat. Termin ten obowiązuje od 2018 roku. Wcześniej wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. W trakcie kadencji radni podejmują decyzje dotyczące lokalnych spraw, planują rozwój swojej jednostki samorządu terytorialnego i reprezentują interesy mieszkańców. Po zakończeniu kadencji odbywają się nowe wybory samorządowe, w których mieszkańcy wybierają nowych radnych.

Kadencja rady powiatu trwa 5 lat. Jej początkiem jest dzień wyborów samorządowych, które przeprowadzane są co 5 lat. Termin ten został zmieniony w 2018 roku. Wcześniej wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. Radni podczas trwania kadencji podejmują decyzje dotyczące lokalnych spraw, zajmują się tworzeniem planów rozwoju jednostki samorządu terytorialnego i reprezentują interesy mieszkańców. Gdy kadencja się zakończy odbywają się kolejne wybory samorządowe, w których mieszkańcy ponownie wybierają radnych.

W Polsce rada miasta wybierana jest na 5 lat. Początek jej kadencji to dzień wyborów samorządowych przeprowadzanych co 5 lat. Termin ten uległ zmianie w 2018 roku. Pierwotnie wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. Radni w tym czasie zajmują się sprawami na szczeblu lokalnym, tworzą plany rozwoju i reprezentują interesy mieszkańców. Po zakończeniu kadencji, przeprowadza się nowe wybory i mieszkańcy ponownie wybierają członków rady miasta.