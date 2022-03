Hakkari Kebap w Płocku. W środę otwarcie nowego lokalu z kuchnią turecką! Lokal wyróżnia się kraftowym mięsem!

Hakkari Kebap. Otwarcie

Hakkari Kebap to nowy lokal na gastronomicznej mapie Płocka. Pierwsi klienci będą mogli odwiedzić go już w najbliższą środę, bo właśnie wtedy odbędzie się planowane otwarcie. Właściciele punktu zapraszają wszystkich zainteresowanych w środę od godziny 10:30. Z tej okazji został również przygotowany specjalny rabat dla pierwszych klientów - 15% zniżki na wszystkie pozycje z menu, a dodatkowo, do każdego paragonu zostanie dołączony kupon rabatowy 20% na kolejne zamówienie. Lokal mieści się na Podolszycach na alejach Jana Pawła II 21C w okolicach pasażu Paderewskiego. Z okazji otwarcia lokalu, spytaliśmy właścicieli o kilka kwestii.