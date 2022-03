Morderstwo w Płocku. Poszukiwany Radosław Kolasiński. Policja ujawnia szczegóły

Morderstwo w Płocku

W środę (9.03.2022) w Płocku na osiedlu Wyszogrodzka doszło do tragicznego morderstwa. Strażnicy, którzy dostali się do jednego z mieszkań, znaleźli w nim ciała trzech chłopców z ranami ciętymi w wieku od 8 do 17 lat. Sprawą od razu zajęła się policja i prokuratura.