Orlen Wisła Płock - Azoty Puławy. Deklasacja brązowego medalisty w Orlen Arenie. Puławianie bezradni w starciu z Nafciarzami [ZDJĘCIA]

Orlen Wisła Płock 36:21 Azoty Puławy

Nafciarze od początku zamierzali pokazać, że nie są gorszym zespołem od Łomży industria Kielce, która we wtorek pokonała puławian 15 bramkami. Doskonale stanęliśmy w obronie i nie pozwalaliśmy rywalom na wiele, a swoje w bramce wyczyniał niezawodny Marcel Jastrzębski, dzięki czemu pierwszą bramkę przyjezdnym udało się rzucić dopiero w 6. minucie, a po dziesięciu minutach wygrywaliśmy już 6:1. Przewaga Wiślaków rosła z każdą chwilą i zdawało się, że losy rywalizacji rozstrzygną się w pierwszej części, ale w pewnym momencie przytrafił nam się przestój. Oddawaliśmy proste piłki, popełnialiśmy błędy, kilka niezrozumiałych decyzji podjęli też sędziowie i ostatecznie prowadziliśmy tylko 15:14 przed drugą połową zawodów. Po przerwie już jednak zrobiliśmy to, co należało. Bezlitosna postawa płocczan sprawiła, że rywale byli w stanie rzucić tylko siedem bramek i ostatecznie powtórzyliśmy wyczyn kielczan, również wygrywając różnicą piętnastu trafień - 36:21.

Zobaczcie zdjęcia z tego meczu!