Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. Czy rewanżowe spotkanie zostanie przełożone? Trwa spór. Odpowiedź prezesa Wisły i prezydenta miasta

Łomża Vive nalega na zmianę terminu spotkania

Łomża Vive Kielce sama zdaje się poniekąd obawiać takiego rozwiązania, bo od jakiegoś czasu dąży do przełożenia spotkania z zaplanowanego weekendu. Jaki jest powód chęci zmian terminu? Mecz z Wisłą przypada pomiędzy dwumeczem kielczan w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z francuskim Montpellier Handball. Ustalono już terminy tych spotkań. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w czwartek, 12 maja, o godzinie 20:45 na wyjeździe, a rewanż odbędzie się 18 maja, w środę, w Hali Legionów. Zdobycie Ligi Mistrzów dla klubu ze Świętokrzyskiego jest na pewno ogromnym celem, tym bardziej, że ich ostatni bilans z Francuzami ostatnimi czasy jest, delikatnie mówiąc, niekorzystny. Ostatni raz wygrali oni w 2018 roku. Od tego czasu mierzyli się z Montpellier trzykrotnie i wszystkie te mecze padły łupem przeciwników. Na dziesięć meczów mają oni zresztą tylko cztery zwycięstwa i aż sześć porażek, dlatego nie będą mogli pod żadnym pozorem odpuścić meczu w ćwierćfinale.

Spotkanie ostatniej serii PGNiG Superligi, w którym Orlen Wisła Płock zagra z Łomżą Vive Kielce zostało zaplanowane na weekend 14-15 maja . Wszystko wskazuje na to, że mecz ten zadecyduje o tym, która z ekip zostanie mistrzem Polski. Jak dotąd, żadna ze stron nie zaliczyła wpadki ze słabszymi rywalami. W pierwszym spotkaniu minimalnie lepsi okazali się kielczanie, ale wygrana jedną bramką sprawia, że Nafciarze mogą poważnie myśleć o odebraniu tytułu odwiecznym rywalom po długich latach posuchy.

Brak konsensusu w sprawie nowego terminu

Przedstawiciele SPR Wisły Płock być może i nie mieliby problemów z przełożeniem spotkania, tym bardziej, że ewentualne zwycięstwo, po pójściu na rękę przeciwnikowi, smakowałoby podwójnie dobrze, ale pojawia się problem ze znalezieniem nowego terminu, a władze Wisły nie chcą pozwolić, by udobruchanie rywali odbyło się ich kosztem i zakłóciło ich harmonogram przygotowań do ewentualnej rywalizacji w Final Four Ligi Europejskiej, o którą cały czas pozostajemy w grze. Nie pomagają również problemy z obiektem, a konkretniej rezerwacja Orlen Areny na jedyny w miarę pasujący termin. Przyjrzyjmy się zatem trochę poszczególnym datom.