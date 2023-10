Przegląd prasy z tygodnia 1.10.2023. Co działo się w Płocku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Płock, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dzisiaj rozpoczął się I Festiwal Książek, wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Niezależnych Autorów. Jeśli nie zdążyliście dzisiaj, organizatorzy zapraszają również w niedzielę w godzinach 10-17 w Centrum Edukacji ORLEN.

W tych powiatach na Mazowszu jest największe zadłużenie na 1000 mieszkańców. Opublikowany przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej raport pokazuje, które miejsca w województwie mazowieckim mają spory problem z dłużnikami. Wytypowano TOP 10 najbardziej zadłużonych powiatów. Aby poznać wyniki, kliknij w zdjęcie.

Ulicami Płocka przeszła wczoraj Parada Seniorów. Uczestnicy zgromadzili się przed Teatrem Dramatycznym i przeszli ulicą Tumską, by dotrzeć do ratusza. Tam Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, przekazał symboliczne klucze do miasta. Parada była wydarzeniem inaugurującym Miesiąc Seniora