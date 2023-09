Miesiąc Seniora w Płocku. Ulicami przeszła parada Andrzej Babecki

Ulicami Płocka przeszła wczoraj Parada Seniorów. Uczestnicy zgromadzili się przed Teatrem Dramatycznym i przeszli ulicą Tumską, by dotrzeć do ratusza. Tam Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, przekazał symboliczne klucze do miasta. Parada była wydarzeniem inaugurującym Miesiąc Seniora