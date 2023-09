Dzień otwarty w schronisku. 180 psów i 60 kotów czeka na adopcję

Tak jak przed świętami Bożego Narodzenia wielokrotnie apeluje się do ludzi, by nie kupowali szczeniaczków na prezent, bo skutkuje to później wieloma porzuceniami, gdy pies się znudzi, tak w okresie wakacyjnym apeluje się, by nie porzucać zwierząt tylko dlatego, że wyjeżdżamy na wakacje. Niestety do niektórych wciąż to nie dociera i zamiast oddać psa do specjalnego hotelu, wolą porzucić go gdzieś przy drodze.

Takie zwierze długą się błąka po okolicy, zdezorientowane i często przerażone. Jeśli będzie miało szczęście, że nie zostanie potrącone przez samochód, trafia do schroniska. Takich przypadków jest wciąż bardzo dużo, przez co schroniska w całej Polsce są pełne. Placówka w Płocku niestety nie jest wyjątkiem i organizuje akcje mające na celu propagowanie adopcji.

Jedną z nich były dni otwarte zorganizowane w ostatnią niedzielę. Każdy mógł wtedy przyjść i zapoznać się z mieszkańcami schroniska. A jest ich wielu, obecnie przebywa tam 160 psów i 60 kotów.