Orlen Stadion w Płocku nareszcie otwarty! Na to czekali kibice

Marzenie wielu kibiców się spełniło. Wisła Płock posiada w końcu stadion klasy europejskiej. Droga do tego nie była łatwa, ale 2 września 2023 oficjalnie otwarto nowy Orlen Stadion.

Początki

Adres Łukasiewicza 34 jest znany chyba każdemu płocczaninowi. Już od wielu lat w tym miejscu rozgrywają się budzące silne emocje rozgrywki piłkarskie. Wszystko zaczęło się 9 czerwca 1973, gdy otwarto pierwszy stadion. Obiekt zaprojektowany przez Jacka Kwiecińskiego i Janusza Mariańskiego mógł pomieścić 10 978 kibiców, z czego tylko 1 889 siedzisk było krytych. Pozostała reszta – 9 039 miejsc było odkryte. Dla prasy przeznaczono 50 miejsc. Jednak stadion przez ostatnie swoje lata nie spełniał już oczekiwań. Kibice coraz częściej i głośniej domagali się „nowego stadionu dla Nafciarzy”. Gdy Wisła Płock 20 maja 2016 roku pokonała Zawiszę Bydgoszcz 5:0 i awansowała do Ekstraklasy, nikt chyba nie miał już wątpliwości, że drużynie potrzebny nowy budynek.

Przebudowa

18 listopada 2019 był ważnym momentem w historii nowego stadionu. Tego dnia Urząd Miasta Płocka poinformował o wyborze wykonawcy rozbiórki starego i budowy nowego obiektu. Cena ofertowa za całość zamówienia wynosiła wtedy 166 477 375,80 zł.

29 listopada 2019 roku została podpisana oficjalna umowa, natomiast 3 lipca 2020 Urząd Miasta Płocka przekazał plac budowy firmie Mirbud. Tak zaczęła się wyczekiwana przez wiele lat chwila. Niecałe 3 tygodnie później, bo 23 lipca rozpoczęto rozbiórkę trybuny wschodniej i południowej, co ograniczyło liczbę miejsc do 3 tysięcy. 28 listopada 2021 był kolejnym krokiem milowym w historii budowy stadionu. Wtedy to podczas meczu z Cracovią, kibice mogli zasiąść na nowo wybudowanej trybunie wschodniej, która mogła pomieścić 3105 kibiców. Cały stadion miał być gotowy do odbioru pod koniec 2022, jednak historia pokazała, że trzeba było czekać dłużej.

Wojna

O ile pandemia koronawirusa nie wpłynęła znacząco na przebieg prac, to wojna spowodowana atakiem na Ukrainę opóźniła ją o wiele miesięcy. Rosnąca inflacja wywindowała ceny surowców potrzebnych do budowy. Pojawił się jeszcze jeden problem. Wielu pracowników biorących udział w powstawaniu stadionu było Ukraińcami. Gdy ich kraj został zaatakowany, postanowili wrócić do siebie, by bronić swojej ojczyzny.

Te przeszkody spowodowały, że stadion został otwarty 2 września 2023.

Nowy stadion

Płock może śmiało chwalić się swoim nowym stadionem. Posiada on 15 004 zakrytych miejsc siedzących oraz 14 lóż VIP. Znajdzie się w nim również punktów gastronomicznych oraz sklep kibica. Dla prasy przewidziano sto miejsc. Co jest bardzo ważne, stadion spełnia wysokie europejskie standardy i otrzymał kategorię trzecią UEFA. Oznacza to, że będą mogły być na nim rozgrywane mecze eliminacji do Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi konferencji. Daje to nadzieje na większą ilość wydarzeń piłkarskich w Płocku, na czym z pewnością skorzysta miasto i mieszkańcy.

Mecz otwarcia

To wydarzenie było świętem nie tylko kibiców Wisły, ale całego miasta. Mimo, że oficjalne otwarcie zaplanowano na 2 września to kibice mogli zwiedzać stadion już dzień wcześniej. W piątek od godziny 15:00 wystartowały wycieczki po obiekcie, podczas których kibice mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć takie miejsca jak:

trybuna prasowa,

loże biznesowe,

sektor VIP,

strefa sportowa, czyli szatnie drużyn, tunel wyprowadzający piłkarzy na boisko, ławki rezerwowych i salę konferencyjną. 2 września już od godziny 12:00 wokół stadionu czekało wiele atrakcji dla każdego. Było eurobungee, zjeżdżalnie, tor przeszkód, mega dart, piłkarzyki, refleksomierz, zorbing, symulator WRC, czy malowanie twarzy w barwy klubowe. Swoje umiejętności w Freestyle Football prezentował Paweł Skóra. Swoje koncerty zagrały również płockie zespoły muzyczne – Forget Me Not, KLISZE i VATAHA. Jednocześnie na Starym Rynku o 14:30 rozpoczęła się zbiórka kibiców, którzy o 15:00 wyruszyli tłumnie pod ORLEN Stadion. O godzinie 16:00 odbyło się symboliczne otwarcie stadionu, a chwilę później koncert zespołu GOOSEBUMPS. Po otwarciu meczu przez Andrzej Nowakowskiego, prezydenta Miasta Płocka, o 17:30 rozpoczął się mecz Wisła Płock – Polonia Warszawa. W siódmej kolejce Fortuna I ligi piłkarze Wisły Płock pokonali Polonię Warszawa 3:0. To zwycięstwo dało Nafciarzom awans na 10. miejsce w stawce 18 drużyn. Rozbudziło to nadzieje kibiców, że Wisła Płock będzie pięła się w górę tabeli i rozpocznie walkę o powrót do Ekstraklasy.

