Mecz Polska - Kosowo U-21. Polacy wygrywają 3:0!

ORLEN Stadion dopiero niedawno został otwarty, a już może się pochwalić organizacją ważnej imprezy sportowej. Otwarty 2 września z wielką pompą zgromadził mnóstwo kibiców i zwykłych płocczan chcących obejrzeć nowy obiekt wybudowany specjalnie dla Nafciarzy.

Wszystko zaczęło się nawet dzień wcześniej, kiedy to od godziny 15:00 można było go zwiedzać i zajrzeć do miejsc zazwyczaj niedostępnych: trybuny prasowej, lóż ViP, czy strefy sportowej. Następnego dnia już od godziny 12:00 wokół stadionu czekało wiele atrakcji: eurobungee, zjeżdżalnie, tor przeszkód, mega dart, piłkarzyki, refleksomierz, zorbing, symulator WRC, czy malowanie twarzy w barwy klubowe. Swoje umiejętności w Freestyle Football prezentował Paweł Skóra. Swoje koncerty zagrały również płockie zespoły muzyczne – Forget Me Not, KLISZE i VATAHA. O godzinie 17:30 rozegrał się inauguracyjny mecz Wisła Płock – Polonia Warszawa, który wygrali gospodarze, pokonując rywali 3:0.