Born to Climb na Orlen Arenie. Wspinało się 60 zawodników

Born to Climb, czyli Urodzeni do Wspinaczki to wydarzenie, którego już druga edycja miała miejsce wczoraj w ORLEN Arenie. Przy ściance wspinaczkowej zebrało się 60 osób. Czekało na nich 18 dróg, które mogli pokonać na dwa sposoby. Pierwszym jest wędka, czyli zawodnik podpina się do liny zawieszonej na samym szczycie trasy i jest asekurowany przez osobę z dołu. Drugi sposób polega na tym, że uczestnik wchodząc po ścianie, podpina się do zamontowanych na niej expresów wspinaczkowych, czyli specjalnych karabińczyków. Przez cały czas również jest asekurowany przez partnera. Jeśli dla kogoś było to zbyt małym wyzwaniem, czekało na niego 5 tras boulderowych, zwanych baldami.

Mamy również nakręcone baldy, czyli wchodzimy tam bez asekuracji, bez uprzęży. Mają do trzech metrów wysokości. Trzeba się po prostu po bardziej technicznych i trudnych drogach wspiąć, dotknąć dwoma rękoma do topu, trzymać przez trzy sekundy i wtedy przejście jest zaliczone – tłumaczy zasady Bartosz Brzozowski, pomysłodawca i współorganizator imprezy