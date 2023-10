Mecz Wisła Płock vs Arka Gdynia. Nafciarze przegrywają u siebie 0:3 Andrzej Babecki

Wisła Płock, mimo nieregularnych wyników w pierwszej połowie rundy jesiennej, zbliżyła się do miejsc premiujących awansem głównie dzięki skutecznemu Łukaszowi Sekulskiemu. Przed meczem z Arką Gdynia miała dwa punkty przewagi nad drużyną Wojciecha Łobodzińskiego, choć ta zajmowała wyższe miejsce w tabeli, o siedem lokat. W pierwszej połowie obie drużyny miały swoje okazje, ale nie zdołały ich wykorzystać - Sebastian Milewski i Karol Czubak nie trafili do bramki. W 48. minucie Arka Gdynia objęła prowadzenie 1:0 strzałem Kacpra Skóry. Nieco później gdynianie zmarnowali rzut karny, co dało Wisle Płock nadzieję na wyrównanie. Niestety, nie wykorzystali tej szansy, a goście z Pomorza zdobyli kolejne gole, prowadząc 3:0. Autorami bramek są Janusz Gol i Olaf Kobacki.